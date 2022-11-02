С начала года в Татарстане зафиксировали 9 происшествий с участием маломерных судов — погибли 7 человек

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане с начала 2022 года зафиксировали девять происшествий с участием маломерных судов. Погибли семь человек. 37 граждан, в том числе шесть детей, спасли, сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Причина четырех происшествий в Мензелинском, Рыбно-Слободском районах Татарстана, а также в Казани — опрокидывание маломерных судов из-за неправильного маневрирования или резкого ухудшения погоды, уточнил он. Еще три аварии — столкновения судов в столице республики, Лаишевском и Зеленодольском районах.



Одно происшествие случилось в Верхнеуслонском районе Татарстана — судно затонуло. Еще один случай зарегистрировали в Камско-Устьинском районе — человек выпал за борт во время движения.

скриншот трансляции

С начала этого года в Татарстане зарегистрировали 1 195 административных правонарушений со стороны судоводителей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2021-го.



За нарушение правил обеспечения безопасности — отсутствие спасательных жилетов по количеству пассажиров — к административной ответственности в Татарстане привлекли 542 судоводителя. Это почти половина от общего числа выявленных нарушений.

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Татьяна Демина