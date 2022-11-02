В Татарстане выросло число выявленных административных правонарушений со стороны судоводителей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С начала 2022 года в Татарстане зафиксировали 1 195 административных правонарушений со стороны судоводителей. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.



За нарушение правил плавания (ст. 11.7 КоАП РФ) к административной ответственности привлекли 498 судоводителей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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За нарушение правил обеспечения безопасности — отсутствие спасательных жилетов по количеству пассажиров — к административной ответственности в Татарстане с начала года привлекли 542 судоводителя. Это почти половина (45%) от общего числа выявленных нарушений.

С начала 2022 года на водных объектах Татарстана произошло 103 ЧП — 76 человек, в том числе восемь детей, погибли. 104 гражданина были спасены, среди которых 11 несовершеннолетних.

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Татьяна Демина