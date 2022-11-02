Руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков вошел в топ-10 банкиров для малого и среднего бизнеса

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Банк Зенит

Руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков занял 9-е место в рейтинге топ-менеджеров подразделений МСП российских банков. В итоговый список вошло 32 руководителя. Рейтинг подготовили медиапроект «Банковское обозрение» и аналитический центр «БизнесДром».

Эксперты делали свой выбор, основываясь на профессионализме руководителя в сегменте МСП, результатах работы на текущей должности и медийной активности менеджера. В первоначальный рейтинг были включены руководители из топ-50 банков по активам по состоянию на февраль 2022 года, банки, аккредитованные Корпорацией МСП, а также моно- и необанки, которые специализируются на работе с предпринимателями.

Недавно Банк ЗЕНИТ расширил продуктовую линейку для представителей МСБ и запустил новый пакет услуг РКО «Бизнес комфорт». Также предприниматели могут воспользоваться обновленными программами кредитования на инвестиционные цели. Бизнесменам доступны «Кредит на недвижимость» и «Кредит на оборудование и транспорт» для решения бизнес-задач на выгодных условиях.