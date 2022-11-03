Сегодня в Татарстане мокрый снег и до -1 градуса
В четверг, 3 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода, на востоке — с прояснениями. В Гидрометцентре республики прогнозируют на западе мокрый снег и дождь.
Максимальная температура воздуха днем составит +3... -1°С. В Казани прогнозируется от 0 до +2 градусов, в Набережных Челнах — от 0 до +3°С.
Также в Татарстане ожидается умеренный северный ветер. На дорогах местами возможна гололедица.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в конце недели осадки будут наблюдаться лишь местами. Ночью похолодает до 0... -5°С. Днем ожидается от 0 до +3°С.
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