В начале ноября в Татарстане ожидаются кратковременные метели и снежная каша на дорогах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале ноября в Татарстане ожидаются кратковременные метели, сильный ветер, а также гололедица и снежная каша на дорогах. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

С 1 по 3 ноября в Татарстане возможен снег, в том числе мокрый, а в среду, 2 ноября, местами сильный. В отдельных районах республики прогнозируется «сильный ветер северной четверти» — его порывы могут достигать 15—18 м/с.

Кратковременные метели ожидаются в первые три дня ноября. Ночью температуры опустятся до 0... -4 градусов. Днем они не превысят +3°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 4—5 ноября, осадки будут наблюдаться лишь местами. Ночью похолодает до 0... -5°С. Днем ожидается от 0 до +3°С. На дорогах возможна гололедица, предупреждают синоптики.

Накануне, 30 октября, в Татарстане установилась пасмурная теплая и дождливая погода, в отдельных районах — с сильным ветром порывами 15—17 м/с. Днем воздух прогрелся до +3... +9 градусов. Ночью температуры опустились до +4 до -1°С.

Сегодня в Татарстане наблюдается мокрый снег, в восточных районах — дождь и морось. В полдень зафиксировано от +4°С на востоке, до -1°С — на западе.

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Татьяна Демина