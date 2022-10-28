В Казани на пожаре в многоквартирном доме спасли двух мужчин

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани вечером 28 октября произошел пожар на улице Повстанческой, 10, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Горела квартира на втором этаже. Пожарные по установленной в окно второго этажа трехколенной лестнице спасли двух мужчин из соседней квартиры — они были отрезаны от путей эвакуации дымом.

Сообщение о пожаре поступило в 18:22, пожарные локализовали горение в 18:38, ликвидировали — в 18:49.

Площадь пожара составила около 10 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

18 октября на пожаре в частном доме в селе Село-Чура Кукморского района Татарстана погиб 63-летний мужчина.

Как отмечали в пресс-службе ГУ МЧС, одной из основных причин пожаров с гибелью людей в Татарстане является неосторожное обращение с огнем. Как правило, люди гибнут от непотушенной сигареты во время сна и в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому курильщикам рекомендуют полностью исключить курение дома для безопасности их самих и их близких. Тление непотушенной сигареты становится причиной летального исхода от отравления продуктами горения. Само возгорание может быть и незначительным, но человек умирает.



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Маргарита Головатенко