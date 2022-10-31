Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан и семи предприятий из России

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 14 российских граждан, а также предприятий оборонного сектора и СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Нанаию Махуту.



По ее словам, в число граждан, которые попали под ограничительные меры, вошли «руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены военизированных формирований, связанных с частной военной компанией «Вагнер». Говоря о СМИ, она упомянула находящееся в Крыму информационное агентство News Front.

Лицам, оказавшимся под санкциями, будет запрещено посещать Новую Зеландию, их самолетам — использовать воздушное пространство страны, а судам — заходить в порты. Кроме того, их активы будут заморожены.

Фото: pxhere.com

Напомним, в начале этого месяца власти Новой Зеландии уже ввели санкции в отношении 51 российского предпринимателя и 24 госслужащих новых российских регионов.



По данным МИД страны, среди бизнесменов в черном списке числится председатель совета директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александр Абрамов и члены его семьи.



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Максим Кокунин