Зарплата терапевтов в Казани может достигать до 200 тысяч рублей

Сервис по поиску работы SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Врач-терапевт» в коммерческих клиниках города в текущем месяце.

Заработная плата терапевтов за год выросла на 9%. Зарплатный максимум в Москве составляет 300 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 260 тысяч рублей, в Казани— 185 тысяч рублей в месяц.

Эксперты уточняют, что такие высокие зарплаты предлагают кандидатам и докторам наук с действующими сертификатами по другим врачебным специализациям. Средний заработок специалистов составил 73 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Из-за пандемии вырос спрос и на соискателей, обладающих сертификатом о прохождении обучения по борьбе с коронавирусом. Также они должны обладать стажем работы от трех лет и опытом работы в коммерческих клиниках. Таким врачам готовы заплатить от 60 до 85 тысяч рублей.

Эксперты описали и среднестатистический портрет соискателя на рынке труда в Казани: это кандидат в возрасте 36 лет (в подавляющем количестве случаев женщина — 71%), имеющий высшее образование (100%). На прошлом месте проработал в среднем 4,1 года. 51% таких специалистов на момент размещения резюме не имели работы и 30% таких специалистов готовы к переезду.

Напомним, в конце октября стало известно, что правительство России выделило на поддержку региональных систем здравоохранения 58,5 млрд рублей — более 1,3 млрд из них получит Татарстан. Всего средства поступят в 85 регионов. Решение о трансфертах связано с прогнозом Минэкономразвития, согласно которому среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Для того чтобы зарплата медицинских работников росла теми же темпами, потребовалось дополнительное финансирование.

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Илина Хакимова