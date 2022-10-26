Татарстан получит на поддержку системы здравоохранения 1,3 миллиарда рублей

Правительство России выделило на поддержку региональных систем здравоохранения 58,5 млрд рублей — более 1,3 млрд из них получит Татарстан. Всего средства поступят в 85 регионов.



Решение о трансфертах связано с прогнозом Минэкономразвития, согласно которому среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%. Для того чтобы зарплата медицинских работников росла теми же темпами, потребовалось дополнительное финансирование.

Согласно майскому указу президента 2012 года, зарплата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать как минимум в два раза больше этого показателя.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле правительство России дополнительно выделяло 35 млрд рублей на поддержку медицинских учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Средства направили в 74 региона страны.

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Маргарита Головатенко