Новости общества

22:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарская транспортная прокуратура начала проверку после посадки на мель теплохода «Очаков»

21:45, 01.11.2022
Татарская транспортная прокуратура начала проверку после посадки на мель теплохода «Очаков»
Фото: flickr.com

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности судоходства после посадки на мель грузового судна «Очаков», перевозящего пиломатериалы.

Сегодня вечером на 1 477-м км реки Камы за правой кромкой судового хода произошла посадка на мель теплохода «Очаков», совершавшего рейс по маршруту Ерзовка — Астрахань. Теплоход движению других судов не мешает, водотечности нет, разлива нефтепродуктов не имеется. Причина происшествия устанавливается, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Уточняется, что мероприятия по снятию судна с мели будут проводится в светлое время суток. Транспортная прокуратура проверить все обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, в июле этого года в Алексеевском районе Татарстана на мель село судно «Волгарь-28» с баржей №2041, выполнявшее рейс Городец — Елабуга. Корабль перевозил лес весом 1 521 тонну.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоВластьПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также