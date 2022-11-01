Татарская транспортная прокуратура начала проверку после посадки на мель теплохода «Очаков»

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности судоходства после посадки на мель грузового судна «Очаков», перевозящего пиломатериалы.

Сегодня вечером на 1 477-м км реки Камы за правой кромкой судового хода произошла посадка на мель теплохода «Очаков», совершавшего рейс по маршруту Ерзовка — Астрахань. Теплоход движению других судов не мешает, водотечности нет, разлива нефтепродуктов не имеется. Причина происшествия устанавливается, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Уточняется, что мероприятия по снятию судна с мели будут проводится в светлое время суток. Транспортная прокуратура проверить все обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, в июле этого года в Алексеевском районе Татарстана на мель село судно «Волгарь-28» с баржей №2041, выполнявшее рейс Городец — Елабуга. Корабль перевозил лес весом 1 521 тонну.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин