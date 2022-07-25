В Татарстане на Каме села на мель баржа

Сегодня в 06.53 от диспетчера Казанского района водных путей и судоходства поступило сообщение о посадке на мель судна «Волгарь-28» и баржи №2041, выполнявших рейс Городец — Елабуга. Происшествие случилось в Алексеевском районе Татарстана вблизи села Саконы, на 1 480 км судового хода Камы, рассказал «Реальному времени» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.

Баржа перевозила лес весом 1 521 тонну. Севшие на мель суда не мешают остальным участникам движения, их корпуса не повреждены, розлива топлива нет. В настоящее время выясняются причины случившегося. Погибших и пострадавших нет.

10 июля в Татарстане на Волге затонул прогулочный теплоход «Казанец-1». После его затопления было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Расследованием занимается Центральное межрегиональное следственное управление СК на транспорте. И уже 12 июля следственные органы Центрального МСУТ СКР возбудили второе уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Следствие установило, что на 1300-м километре судового хода Волги, в районе поселка Аракчино Кировского района Казани, маломерное судно «Казанец 1», имея на борту 28 пассажиров и двух членов экипажа при допустимой пассажировместимости только 15 человек, стало сильно крениться на левый борт и погружаться под воду. В течение 15 минут с момента возникновения аварийной ситуации маломерное судно затонуло. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали проходящие мимо суда.



Следователи сейчас отрабатывают следующие версии произошедшего: превышение пассажировместимости маломерного судна; нарушение экипажем иных правил эксплуатации и управления; техническая неисправность маломерного судна. Однако стоит отметить, что «Казанец-1» построен уже в постсоветский период — в 1994 году. В аварийной ситуации он оказался второй раз за год — в сентябре 2021-го сел на мель в 200 метрах от берега, напротив Храма всех религий в Аракчино. На тот момент нормативная нагрузка превышена не была — 11 пассажиров и два члена экипажа.



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Максим Кокунин