Россия приостанавливает движение по коридору безопасности, определенному по «зерновой сделке»

Движение судов по гуманитарному коридору в Черном море, созданному в рамках «зерновой сделки», приостановлено, об этом сообщили в Минобороны России.

— Подчеркиваем, что Российская Федерация как основной участник указанных соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. В связи с этим, движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации, — указали в министерстве.

Движение приостановлено до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе, сообщает RT.

Фото: wikimedia.org

29 октября Россия приостановила участие в «Зерновой сделке» на неопределенный срок после теракта в Севастополе:

— В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок. Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия, — сообщили в министерстве.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что без участия России реализация сделки по вывозу зерна из украинских портов вряд ли возможна. Песков также добавил, что по линии дипломатических и иных ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной. Условия для продолжения действия сделки он не озвучил.



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Маргарита Головатенко