Владимир Путин поручил продумать увеличение объемов авиаперевозок с дружественными странами

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ продумать увеличение объемов авиаперевозок со странами, не включенными в перечень недружественных. Об этом сообщает ТАСС.

— Представить предложения по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, — говорится в перечне поручений президента.

Фото: kremlin.ru

В сентябре бывшая глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что электронная въездная виза в Россию может быть запущена для 52 стран, но этот вопрос нужно обсудить с МИД страны.

В июле директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин сообщал, что Россия ведет переговоры с 18 странами об упрощении визового режима. Среди них — некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Малайзия, Китай, Гонконг.

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Максим Кокунин