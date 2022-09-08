Ростуризм: для 52 стран могут запустить электронную въездную визу в Россию

Электронная въездная виза в Россию может быть запущена для 52 стран, но этот вопрос нужно обсудить с МИД РФ. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Электронные визы изначально планировалось ввести еще до пандемии — в перечне было 52 страны, в том числе и европейские.

— Раз уж мы сейчас говорим о том, что нужно... не отвечать зеркально на недружественные шаги в туристической сфере, то, я думаю, что у нас появляется надежда на то, чтобы электронная виза в какой-то момент, в обозримом будущем была запущена ровно для того перечня стран из 52, которые планировались до пандемии, — отметила Догузова.

Фото: realnoevremya.ru

Этот вопрос все же нужно согласовать с министерством иностранных дел, уточнила глава Ростуризма.

Догузова выразила мнение, что даже если другие государства предпринимают недружественные действия по отношению к русским туристам, это не значит, что и РФ не должна пускать иностранных туристов, передает ТАСС.



В июле директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин сообщал, что Россия ведет переговоры с 18 странами об упрощении визового режима. Среди них — некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Малайзия, Китай, Гонконг.

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Илина Хакимова