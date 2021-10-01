Правительство выделит регионам более 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна
Правительство России выделит регионам более 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых культур. Эти средства позволят аграриям компенсировать до 50% своих затрат на выращивание и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Деньги на поддержку производителей зерна получат 62 региона, сообщается на сайте правительства РФ. Власти рассчитывали величину финансирования для каждого из них индивидуально, принимая во внимание объем полученной продукции.
Напомним, этим летом из-за сильной жары снизилась урожайность зерновых во многих регионах России. В связи с этим президент РТ Рустам Минниханов попросил власти страны оказать поддержку таким субъектам. Он обратил внимание, что аномальная жара ударила как по крупным и малым хозяйствам, так и по личным подворьям. По его словам, этим летом повторилась засуха 2010 года.
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