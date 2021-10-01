Правительство выделит регионам более 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна

Фото: Илья Репин (архив)

Правительство России выделит регионам более 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых культур. Эти средства позволят аграриям компенсировать до 50% своих затрат на выращивание и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Деньги на поддержку производителей зерна получат 62 региона, сообщается на сайте правительства РФ. Власти рассчитывали величину финансирования для каждого из них индивидуально, принимая во внимание объем полученной продукции.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, этим летом из-за сильной жары снизилась урожайность зерновых во многих регионах России. В связи с этим президент РТ Рустам Минниханов попросил власти страны оказать поддержку таким субъектам. Он обратил внимание, что аномальная жара ударила как по крупным и малым хозяйствам, так и по личным подворьям. По его словам, этим летом повторилась засуха 2010 года.



Татьяна Демина