В этом году сезонными садоводческими маршрутами воспользовались 708,5 тысячи казанцев

В Казани завершили работу пять сезонных садоводческих маршрутов — №39с, 41с, 92с, 101с и 109с. Всего в этом году ими воспользовались 708,5 тысячи пассажиров, сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

В качестве эксперимента автобусы маршрута №111с «Станция метро «Проспект Победы» — Жиркомбинат» продолжат курсировать по утвержденному графику.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, работа сезонных садоводческих маршрутов стартовала в столице Татарстана 15 апреля. По поручению мэра города движение открылось раньше запланированного срока.

Ежедневно на шести маршрутах курсировали 13 автобусов по наиболее популярным направлениям: до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Новое Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик».

Стоит отметить, что в прошлом году работа шести садоводческих маршрутов началась с 30 апреля. Ежедневно до дачных сообществ курсировали 13 автобусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин