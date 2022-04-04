В Казани пригородные маршруты до садовых обществ запустят раньше по просьбам жителей

Пригородные маршруты в Казани до садовых обществ в этом году могут запустить раньше, чем обычно. Такую возможность поручил рассмотреть мэр города Ильсур Метшин.



По его словам, по этому вопросу жители столицы Татарстана часто обращаются в общественную приемную и просят активизировать работу общественного транспорта до садовых товариществ раньше, чем обычно. Как правило, перевозка по таким маршрутам стартовала 1 мая.

— Мы изучим каждый отдельный маршрут, и там, где будет необходимо, будем рассматривать возможность открывать его раньше, — сказал заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

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В прошлом году работа шести садоводческих маршрутов началась с 30 апреля. Ежедневно до дачных сообществ курсировали 13 автобусов.

Маргарита Головатенко