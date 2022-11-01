В Башкирии осудили банду «черных риелторов», причинивших ущерб более чем на 65 млн рублей

В Башкирии вынесен приговор четверым жителям Уфы в возрасте от 36 до 62 лет за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также покушение на его совершение). Об этом сообщает Следственный комитет по республике.

Установлено, что с 2016 по 2020 год на территории Уфы подсудимые вели поиск квартир, являющихся муниципальной или частной собственностью, владельцы которых не имели родственников, были признаны недееспособными или длительное время отсутствовали из-за нахождения в местах лишения свободы.

После этого злоумышленники подделывали их паспорта и оформляли квартиры в собственность третьих лиц, а затем продавали. Таким образом они похитили 21 квартиру, однако реализовать успели только 10. Кроме того, осужденные при помощи поддельных документов сняли с банковских счетов потерпевших денежные средства в общей сумме более 6,5 млн рублей. Вместе с этим общий ущерб от их преступлений составил более 65 млн рублей.

Они были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Башкирии и МВД по республике. В целях возмещения ущерба и обеспечения исполнения приговора на движимое и недвижимое имущество злоумышленников был наложен арест на общую сумму свыше 24 млн рублей.

Суд приговорил соучастников к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также частично взыскал сумму причиненного ущерба. Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Материалы уголовного дела в отношении пятой участницы преступной группы выделены в отдельное производство, поскольку в ходе судебного рассмотрения дела она скрылась и объявлена в розыск. Шестой соучастник скончался в день направления уголовного дела в суд.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В прошлом году в Набережных Челнах осудили «черного риелтора» за мошенничество с материнским капиталом. Мужчина, пользуясь статусом профессионального риелтора, до 20 марта 2018 года обманом совершил несколько мошеннических преступлений. В деле есть эпизоды с незаконным использованием материнского капитала, которое привело к тому, что люди потеряли права на купленную квартиру.



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Максим Кокунин