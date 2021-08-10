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В Набережных Челнах осудили черного риелтора за мошенничество с маткапиталом

11:56, 10.08.2021
В Набережных Челнах осудили черного риелтора за мошенничество с маткапиталом

В Набережных Челнах осудили черного риелтора за мошенничество с материнским капиталом. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Сообщается, что мужчина, пользуясь статусом профессионального риелтора, до 20 марта 2018 года обманом совершил несколько мошеннических преступлений. В деле есть эпизоды с незаконным использованием материнского капитала, которое привело к тому, что люди потеряли права на купленную квартиру.

Подсудимый признал вину частично и сотрудничал со следствием. Суд назначил ему пять с половиной лет отбывания наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Татарстане арестовали имущество пяти «черных риелторов» — автомобили, квартиры, земельные участки, нежилые помещения, денежные средства — на общую сумму более 24,7 млн рублей.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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