Оглашение приговора по делу банды «Третьевские» в Казани сорвано из-за эвакуации в суде

В Верховном суде Татарстана оказалось сорвано оглашение приговора по делу банды «Третьевские» — в здании суда в Казани объявили эвакуацию, передает корреспондент «Реального времени».

По динамику сообщили: «Объявлена пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление». На деле в здании не наблюдается дыма.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в суде должны были огласить приговор по делу о бандитизме с серией вымогательств и поджогов, а также вооруженным нападением на бронированный автомобиль. По делу банды «Третьевские» обвиняются 17 человек. Сообщалось, что чтение приговора может растянуться на два-три дня.

В прениях гособвинитель Наиль Уразбаев запросил для 13 подсудимых реальные сроки от 4 до 15 лет лишения свободы, а предполагаемого лидера бригады Артура Кунаева предложил отправить в колонию строгого режима на 16 лет. Большинство обвиняемых просили суд о полном оправдании.

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Маргарита Головатенко