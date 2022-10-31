В Татарстане на этой неделе стартуют мероприятия, посвященные Дню народного единства

Фото: кадр видео/ТНВ

В Татарстане уже на этой неделе стартуют мероприятия, посвященные Дню народного единства, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



4 ноября в Международном выставочном комплексе «Казань Экспо» состоится церемония награждения лауреатов республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан» и победителей всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России». В концертной программе участвуют 70 лучших национальных коллективов Татарстана — это более 900 участников. Они представят культуру и традиции разных народов, живущих в республике.

В этот же день традиционно пройдет крестный ход с чудотворным образом Казанской Божией матери. Священники и жители республики пройдут от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря. Из-за этого в столице будет ограничено движение транспорта.

5 ноября традиционно вручат премию президента республики за вклад в развитие гражданского общества. Церемония пройдет в казанском Кремле.

Праздничную концертную программу подготовили и дома культуры:

2 ноября в ДК «Юность» — концерт «Народ един»;

3 ноября в КЦ «Залесный» — концерт «Мы едины, а в ДК железнодорожников — концерт «Родная Земля»;

4 ноября в ДК им. Саид-Галиева — театрализованная программа «Эхо веков — живая связь времен»;

12 ноября в КДК им. Ленина — фестиваль «Кухьминки».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко