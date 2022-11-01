Фестиваль Jadidfest опубликовал полную программу
5-6 ноября в Национальной библиотеке Республики Татарстан автономная некоммерческая организация развития креативных индустрий «Дастан» при поддержке Всемирного форума татарской молодежи организует городской фестиваль новой татарской культуры Jadidfest. Его основные темы: отношения между родителями и детьми, языковое образование.
Jadidfest впервые был организован в 2015 году. На фестивале дизайнеры, художники, музыканты, танцоры, поэты и активисты исследуют новые форматы. Две последние темы Jadidfest — история Ново-Татарской слободы и казанская вода. Основной язык фестиваля — татарский (кинопоказы пройдут на русском языке). В этом году на Jadidfest ждут родителей, младенцев, малышей и школьников.
Все дни посетителей ждут:
- Выставка комиксов «Казан каһарманнары» — универсальный зал. Открытие — 5 ноября в 14.00 (0+). В течение двухнедельной лаборатории молодые художники рисовали истории об известных личностях столицы.
- Активности и чилл-зона «Йомшак урман» — площадка «MON» (0+).
- Выкладка книг «Әдәби Jadid» — универсальный зал (0+).
- Книжная ярмарка: казанские иллюстраторы, Татарское книжное издательство, «Юлбасма», журналы «Салават күпере» и «Сабантуй» представляют книги, стикеры, комиксы и многое другое — холл (0+).
5 НОЯБРЯ
12:00-15:00. «Тел ачылу: гаиләдә, урамда» — проблемы изучения татарского языка. Мероприятие пройдет в выставочном зале (16+). Куратор — Аида Яруллина.
- 12.00 Лейла Нурмухамметова, Директор по развитию центра «Сабыйлар». «Что мешает татарскому ребенку оставаться двуязычным? Пять фактов о противостоянии установкам из нейропсихологии и педагогики».
- 12.30 Галия Гимадиева, психолог детских центров «Безнең мәктәп» и «Сабыйлар». «Как разбудить любовь к родному языку?».
- 13.00 Зиля Файзуллина, главный редактор журналов «Салават Купере» и «Сабантуй». «Воспитание через мультимедиа».
- 13.30 Гузель Хасанова, руководитель издательства «Юлбасма». «Умеют ли обманывать насекомые: роль книги в воспитании детей».
- 14.00 Гульнара Нурмухамметова, руководитель мастерской «Казан сөлгесе». «Роль традиций и ислама в сохранении языка».
- 14:30 Алима Салахутдинова, руководитель Alima Academy. «Развитие татарского языка» (онлайн).
13:00-17:00. «Сәгать саен бер җыр» — лаборатория по созданию детских новых песен и музыки. Зрители выбирают темы, а музыканты, певцы, поэты пишут каждый час песню. Мероприятие пройдет в конференц-зале (0+).
15:00-16:00. Jadid Power Point — презентация сообществ, работающих с подростками: Университет Талантов, Архидети, Ялкын, Урбан Татар и другие. Куратор — Галиябану Минхаҗи. Мероприятие пройдет в выставочном зале (7+)
16:00-18:00. Встреча родителей с психологом Гузель Хисматуллиной. Тема — дети и подростки, половое воспитание. Мероприятие пройдет в выставочном зале (16+).
18:00-21:00. Национальное кино и анимация. Мероприятие пройдет в конференц-зале. Будут показаны фильмы альманаха «Школота», которые представлены в каталоге Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка), реализующейся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
- «Дождь или ветер» (реж. Мария Пронина).
- «Гильза» (реж. Динара Абдрашитова).
- «Не Иван, или как приручить Богатыря» (реж. Денис Шаблий).
- «Мясорубка» (реж. Владислав Баханович).
- «Сохранить как...» (реж. Андрей Анисин).
6 НОЯБРЯ
12:00-15:00. «Укымыш» — читка произведений на татарском языке вместе с детским радио «САФ». Детская зона (6+).
12:00-14:00. «Китап ясау» — мастер-класс по созданию книги-панорамы. Кофе-пойнт (6+).
14:00-16:00. Семейная лаборатория по созданию мини-спектакля. Кофе-пойнт (6+). . Фантазия детей создаст сюжет для будущего спектакля, а наши кураторы соберут все в единый сценарий и распределят роли. Пока дети будут репетировать, родителям предложат нарисовать афиши для представления. Куратор — заслуженная актриса РТ, актриса Кариевского театра Альбина Гайзуллина.
15:00-18:00. «Шигырь лабораториясе» — сочинение стихов и создание зина. Аудитория 1 (14+).
18:00-19:00. Музыкальный вечер. Презентация альбома Almet Music Lab. Конференц-зал (0+).
В марте 2022 года в Альметьевске прошла первая тюркская музыкальная лаборатория. Энтузиасты — казанские музыканты, сотрудники выставки и студенты Альметьевского музыкального колледжа создали ряд композиций в традиционных тюркских жанрах: баит, мунаджат, озын көй, такмак, но на актуальные для сегодняшнего дня поэтические темы. 4 ноября альбом выйдет на всех музыкальных платформах. А уже 6 ноября можно будет одними из первых услышать уникальный материал, представляющий собой синтез старинной музыкальной культуры Поволжья и его современной интерпретации. Специальный гость концерта — Саида Мухаметзянова. Вход по билетам.
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