Фестиваль Jadidfest опубликовал полную программу

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

5-6 ноября в Национальной библиотеке Республики Татарстан автономная некоммерческая организация развития креативных индустрий «Дастан» при поддержке Всемирного форума татарской молодежи организует городской фестиваль новой татарской культуры Jadidfest. Его основные темы: отношения между родителями и детьми, языковое образование.

Jadidfest впервые был организован в 2015 году. На фестивале дизайнеры, художники, музыканты, танцоры, поэты и активисты исследуют новые форматы. Две последние темы Jadidfest — история Ново-Татарской слободы и казанская вода. Основной язык фестиваля — татарский (кинопоказы пройдут на русском языке). В этом году на Jadidfest ждут родителей, младенцев, малышей и школьников.

Все дни посетителей ждут:

Выставка комиксов «Казан каһарманнары» — универсальный зал. Открытие — 5 ноября в 14.00 (0+). В течение двухнедельной лаборатории молодые художники рисовали истории об известных личностях столицы.

Активности и чилл-зона «Йомшак урман» — площадка «MON» (0+).

Выкладка книг «Әдәби Jadid» — универсальный зал (0+).

Книжная ярмарка: казанские иллюстраторы, Татарское книжное издательство, «Юлбасма», журналы «Салават күпере» и «Сабантуй» представляют книги, стикеры, комиксы и многое другое — холл (0+).

5 НОЯБРЯ

12:00-15:00. «Тел ачылу: гаиләдә, урамда» — проблемы изучения татарского языка. Мероприятие пройдет в выставочном зале (16+). Куратор — Аида Яруллина.

12.00 Лейла Нурмухамметова, Директор по развитию центра «Сабыйлар». «Что мешает татарскому ребенку оставаться двуязычным? Пять фактов о противостоянии установкам из нейропсихологии и педагогики».

Лейла Нурмухамметова, Директор по развитию центра «Сабыйлар». «Что мешает татарскому ребенку оставаться двуязычным? Пять фактов о противостоянии установкам из нейропсихологии и педагогики». 12.30 Галия Гимадиева, психолог детских центров «Безнең мәктәп» и «Сабыйлар». «Как разбудить любовь к родному языку?».

Галия Гимадиева, психолог детских центров «Безнең мәктәп» и «Сабыйлар». «Как разбудить любовь к родному языку?». 13.00 Зиля Файзуллина, главный редактор журналов «Салават Купере» и «Сабантуй». «Воспитание через мультимедиа».

Зиля Файзуллина, главный редактор журналов «Салават Купере» и «Сабантуй». «Воспитание через мультимедиа». 13.30 Гузель Хасанова, руководитель издательства «Юлбасма». «Умеют ли обманывать насекомые: роль книги в воспитании детей».

Гузель Хасанова, руководитель издательства «Юлбасма». «Умеют ли обманывать насекомые: роль книги в воспитании детей». 14.00 Гульнара Нурмухамметова, руководитель мастерской «Казан сөлгесе». «Роль традиций и ислама в сохранении языка».

Гульнара Нурмухамметова, руководитель мастерской «Казан сөлгесе». «Роль традиций и ислама в сохранении языка». 14:30 Алима Салахутдинова, руководитель Alima Academy. «Развитие татарского языка» (онлайн).

13:00-17:00. «Сәгать саен бер җыр» — лаборатория по созданию детских новых песен и музыки. Зрители выбирают темы, а музыканты, певцы, поэты пишут каждый час песню. Мероприятие пройдет в конференц-зале (0+).



15:00-16:00. Jadid Power Point — презентация сообществ, работающих с подростками: Университет Талантов, Архидети, Ялкын, Урбан Татар и другие. Куратор — Галиябану Минхаҗи. Мероприятие пройдет в выставочном зале (7+)

16:00-18:00. Встреча родителей с психологом Гузель Хисматуллиной. Тема — дети и подростки, половое воспитание. Мероприятие пройдет в выставочном зале (16+).



18:00-21:00. Национальное кино и анимация. Мероприятие пройдет в конференц-зале. Будут показаны фильмы альманаха «Школота», которые представлены в каталоге Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка), реализующейся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Дождь или ветер» (реж. Мария Пронина).

«Гильза» (реж. Динара Абдрашитова).

«Не Иван, или как приручить Богатыря» (реж. Денис Шаблий).

«Мясорубка» (реж. Владислав Баханович).

«Сохранить как...» (реж. Андрей Анисин).

6 НОЯБРЯ

12:00-15:00. «Укымыш» — читка произведений на татарском языке вместе с детским радио «САФ». Детская зона (6+).



12:00-14:00. «Китап ясау» — мастер-класс по созданию книги-панорамы. Кофе-пойнт (6+).



14:00-16:00. Семейная лаборатория по созданию мини-спектакля. Кофе-пойнт (6+). . Фантазия детей создаст сюжет для будущего спектакля, а наши кураторы соберут все в единый сценарий и распределят роли. Пока дети будут репетировать, родителям предложат нарисовать афиши для представления. Куратор — заслуженная актриса РТ, актриса Кариевского театра Альбина Гайзуллина.



15:00-18:00. «Шигырь лабораториясе» — сочинение стихов и создание зина. Аудитория 1 (14+).

18:00-19:00. Музыкальный вечер. Презентация альбома Almet Music Lab. Конференц-зал (0+).

В марте 2022 года в Альметьевске прошла первая тюркская музыкальная лаборатория. Энтузиасты — казанские музыканты, сотрудники выставки и студенты Альметьевского музыкального колледжа создали ряд композиций в традиционных тюркских жанрах: баит, мунаджат, озын көй, такмак, но на актуальные для сегодняшнего дня поэтические темы. 4 ноября альбом выйдет на всех музыкальных платформах. А уже 6 ноября можно будет одними из первых услышать уникальный материал, представляющий собой синтез старинной музыкальной культуры Поволжья и его современной интерпретации. Специальный гость концерта — Саида Мухаметзянова. Вход по билетам.

Фаниль Каримов