В Казани благодаря камерам видеонаблюдения раскрыли 642 преступления

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани камеры видеонаблюдения помогли раскрыть 642 преступления. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления МВД России по городу Казань Надир Закиров.

— Видеомониторингом охвачены до 50% жилого сектора, парки, скверы города. В настоящее время в рамках программ «Безопасный город» и «Безопасный двор» в городе функционируют более 20 тысяч камер видеонаблюдения, с использованием которых раскрыто 642 преступления и выявлено 876 административных правонарушений, — рассказал он.

Скриншот трансляции

Надир Закиров сообщил, что с начала года зарегистрировано порядка 17,5 тысячи преступлений. Их число сравнению с прошлым годом снизилось. По его словам, в Казани сохраняется тенденция снижения числа преступлений против личности. Меньше зарегистрировано преступлений против собственности, в том числе краж.



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Татьяна Демина