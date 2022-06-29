На строительство спортивной площадки в казанской школе №49 потратят 26,7 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани построят спортивную площадку в средней общеобразовательной школе №49 в Ново-Савиновском районе города. На эти цели выделят 26,7 миллиона рублей.

Исполнителю нужно провести демонтажные работы, осуществить дренаж поля, провести строительные работы и так далее. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой Татарстана», подать заявку на участие в тендере можно до 6 июля.

На спортивной площадке, согласно документам, должны появиться футбольное поле, беговые дорожки, секции для баскетбола и волейбола, а еще зона для воркаута. В смету также заложены расходы на благоустройство территории.



Фото: Олег Тихонов (архив)

Оборудование для «умной» спортивной площадки на территории школы №49 обошлось в 33,3 млн рублей. Комплект оборудования включал в себя искусственное покрытие, футбольные ворота, баскетбольную стойку, трибуны на 100 мест, уличные силовые тренажеры. Также поставлялся комплект для детского воркаута: двухуровневый рукоход, параллельные брусья, комплекс с канатом, кольцами, шведской стенкой и скалодромом и др.

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Маргарита Головатенко