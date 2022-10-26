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В Казани временно ограничат движение по улице Тельмана

03:31, 26.10.2022
В Казани временно ограничат движение по улице Тельмана
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани временно ограничат движение по улице Тельмана, сообщили в мэрии Казани.

С 26 октября по 2 ноября будут частично закрыты проезжая часть и тротуар возле здания №32, с 1 по 8 ноября — возле здания №29.

Городские власти сообщили, что это связано с работами по устройству трассы водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

Комитете внешнего благоустройства исполкома города сегодня также сообщили, что в Казани на время ограничат движение по улице Лебедева — проезжая часть частично будет закрыта с 27 октября по 3 декабря.

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Илина Хакимова
ОбществоАвтоВласть Татарстан

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