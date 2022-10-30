В результате обрушения моста в Индии погибли не менее 40 человек, более 100 — пропали без вести

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В Индии в результате обрушения моста через реку Мачху в городе Морви погибли по меньшей мере 40 человек, еще около 100 числятся пропавшими без вести, сообщают местные СМИ. По некоторым данным, в момент ЧП на нем могли находиться до 500 человек.

Сейчас на месте трагедии работают спасательные службы. Местные СМИ сообщают, что в воде оказались около 400 человек, десятки из них получили ранения и травмы.

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Артем Гафаров