Сенатор Климов: в России нет полноценного аналога YouTube, поэтому срочной блокировки сервиса быть не должно

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил о том, что в России до сих пор нет полноценного аналога видеохостинга YouTube. По его словам, это является одной из основных причин, почему срочной блокировки американского сервиса в стране быть не должно.

— Я не сторонник YouTube уж точно. Но от экстренной блокировки будут не только плюсы, — добавил он.

Вместе с тем, о необходимости блокировки YouTube в России заговорил основатель ГК «Конкорд» и ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. С этой инициативой он уже обратился в Генеральную прокуратуру России.

Фото: pxhere.com

Свой призыв блокировки видеохостинга он объясняет тем, что там продолжается информационная война по очернению образа России на фоне спецоперации на Украине. Помимо этого Пригожин выступил с идеей признать Google, которая владеет YouTube, нежелательной на территории России организацией.

— На YouTube распространяются фейки, публикуются русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы, — сообщила пресс-служба ГК «Конкорд».

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Артем Гафаров