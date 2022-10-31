Россия и Иран подписали несколько соглашений в сельскохозяйственной сфере

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

На заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Россия и Иран подписали несколько соглашений в сельскохозяйственной сфере. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Ирана Мохсен Шираванд, передает ТАСС.



Он рассчитывает, что принятые меры помогут уменьшить разногласия в отношении стандартов сельхозпродукции. По его словам, в прошлом они негативно сказались на поставках иранской продукции на российский рынок.

— Иран и Россия подписали сегодня несколько документов о сотрудничестве в ряде сфер, которые окажут определяющее воздействие на экспорт иранской сельхозпродукции, — заявил Мохсен Шираванд. Он напомнил, что значительная часть товарооборота между двумя государствами приходится на сельскохозяйственный сектор.

Заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в России с 30 октября по 1 ноября. Планируется подписать ряд двусторонних документов между Москвой и Тегераном.

В сентябре 2022 года президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова