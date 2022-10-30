Сахар в Татарстане за 2 года подорожал в полтора раза

В Татарстане за два года средняя стоимость сахара-песка выросла в полтора раза, подсчитало «Реальное время», проанализировав данные официальной статистики. На 24 октября 2022 года она составляет 64,5 рубля за килограмм.

Два года назад сахар-песок в Татарстане стоил в среднем 43,57 руб./кг. Такой ценник зарегистрирован на 26 октября 2020-го.

За последнюю отчетную неделю сахар в республике немного подешевел. Средняя цена стала меньше на 0,8%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сахар, как и некоторые другие продукты питания, татарстанцы активно скупали и в сетевых магазинах весной этого года. «Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают», — рассказал в середине марта президент Татарстана Рустам Минниханов.



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Татьяна Демина