В Татарстане выявили 14,5 тысячи лиц, совершивших преступления
В Татарстана за первые три квартала 2022 года выявили 14 523 лица, совершивших преступления. Такие данные приводит Генеральная прокуратуры России.
По количеству выявленных лиц, совершивших преступления, Татарстан занимает 11-е место среди российских регионов. В топ-10 входят Московская область, Москва, Краснодарский край, Челябинская область, Свердловская область, Красноярский край, Башкирия, Ростовская и Кемеровская области, а также Санкт-Петербург.
Минимальный показатель по выявлению граждан, совершивших преступление, зарегистрировали в Ненецком автономном округе — 302, следует из данных Генеральной прокуратуры России.
В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 39 687 преступлений. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России. Лидером стала Москва.
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