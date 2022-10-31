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В Татарстане выявили 14,5 тысячи лиц, совершивших преступления

03:33, 31.10.2022
В Татарстане выявили 14,5 тысячи лиц, совершивших преступления
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстана за первые три квартала 2022 года выявили 14 523 лица, совершивших преступления. Такие данные приводит Генеральная прокуратуры России.

По количеству выявленных лиц, совершивших преступления, Татарстан занимает 11-е место среди российских регионов. В топ-10 входят Московская область, Москва, Краснодарский край, Челябинская область, Свердловская область, Красноярский край, Башкирия, Ростовская и Кемеровская области, а также Санкт-Петербург.

скриншот портала правовой статистики Генпрокуратуры

Минимальный показатель по выявлению граждан, совершивших преступление, зарегистрировали в Ненецком автономном округе — 302, следует из данных Генеральной прокуратуры России.

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 39 687 преступлений. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России. Лидером стала Москва.

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Татьяна Демина
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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