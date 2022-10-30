Музеи и выставочные залы «Казанского Кремля» станут бесплатными 8 ноября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как сообщает мэрия Казани, 8 ноября музеи и выставочные залы «Казанского Кремля» можно будет посетить бесплатно, в порядке живой очереди или по сеансам.

Чтобы попасть в Музей государственности татарстанского народа и Татарстана, Музей естественной истории, Выставочный зал «Манеж» или Музей исламской культуры, нужно будет выстоять живую очередь.

Вход в «Эрмитаж-Казань» будет осуществляться по сеансам с 10:00 до 17:00 с перерывом в полчаса с 13:30. Количество посетителей в рамках одного сеанса не будет превышать 30 человек.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль»

Напомним, на этой неделе в «Казанского Кремля» открылась выставка об истории и культуре Волжской Булгарии. В экспозицию включили 150 работ — живопись, графика, скульптура и изделия декоративно-прикладного искусства. Все работы объединяет формат пленэра, предполагающий скорость художественного письма и эскизность.

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Артем Гафаров