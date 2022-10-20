В Казанском Кремле на следующей неделе откроется выставка об истории и культуре Волжской Булгарии
В Казанском Кремле 24 октября откроется выставка «С Востока свет». Представленные на выставке работы создали на всероссийском пленэре, посвященном 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.
В экспозицию включили 150 работ — живопись, графика, скульптура и изделия декоративно-прикладного искусства. Все работы объединяет формат пленэра, предполагающий скорость художественного письма и эскизность.
Открытие выставки состоится в 16:00 в выставочных залах Присутственных мест. В этот день вход на выставку бесплатный, в остальные дни — по билетам, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».
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