В Татарстане зарегистрировали 216 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 9 месяцев 2022 года в Татарстане зарегистрировали 216 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, следует из данных Генеральной прокуратуры России. Для сравнения, за январь — сентябрь 2021-го их выявили 328.

По количеству зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, Татарстан находится на 26-м месте среди регионов России. На первой строчке по итогам января — сентября оказался Дагестан.

В десятке лидеров по числу выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, также находятся Московская область, Краснодарский край, Кемеровская область, Москва, Приморский и Красноярский края, Челябинская и Ростовская области. Топ-10 замыкает Алтайский край.

скриншот портала правовой статистики Генпрокуратуры России

Минимальное число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали в Ненецком автономном округе — 14.

В Татарстане за январь — сентябрь 2022 года зарегистрировали 39 687 преступлений. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России. Лидером стала Москва.



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Татьяна Демина