Правительство утвердило комплекс мероприятий по снижению выбросов в Арктике

Правительство России утвердило комплекс мер по снижению выбросов в Арктической зоне и Арктике — в план вошли 13 мероприятий, которые должны способствовать сокращению выбросов в атмосферу и сбросов в морские и речные акватории.

Минстрой, Минэнерго и региональные власти должны сократить использование угля и мазута в качестве топлива, также они должны заняться модернизацией котельных и ТЭЦ для перевода их на более экологичное топливо.



Минэнерго тоже необходимо заняться разработкой планов по скорейшему переходу автомобилей и водного транспорта на газомоторное топливо.



Минстрою и властям регионов, входящих в Арктическую зону, поручено разработать программы строительства и модернизации очистных сооружений.

Минприроды, Росприроднадзор, Минэнерго и региональные власти подготовят и представят предложения по увеличению платы за выбросы и сбросы вредных веществ.

Фото: pixabay.com

План, а точнее — комплекс мероприятий, утвержденный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, — часть единого плана по реализации Основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года.

О том, что Арктика теплеет в два раза быстрее всех остальных регионов планеты известно давно. Как резкое таяние льдов в регионе изменит климат и жизнь по всему миру, где это почувствуют в первую очередь — читайте в материалах «Реального времени».

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Илина Хакимова