Второкурсники Свердловского медколледжа спасли пассажира маршрутки с инсультом

Фото: realnoevremya.ru/максим Платонов

Несколько студентов Красноуфимского филиала Свердловского медицинского колледжа по дороге на учебу обнаружили в маршрутке у одного из пассажиров признаки инсульта. Будущие медработники помогли доставить его в больницу, чем, вероятно, спасли жизнь, сообщает Минздрав России.

— Мы поняли, что налицо все признаки инсульта. Приёмное отделение находилось буквально в 20 метрах, поэтому мы быстро сопроводили мужчину в больницу, ведь очень важно начать лечение в первый «золотой» час развития болезни. Мужчину сразу госпитализировали, — рассказал один из студентов.

Фото: Минздрав России

В Минздраве отметили, что вовремя поставленный диагноз и своевременно оказанная помощь помогли сохранить жизнь и здоровье жителю Урала. В ведомстве добавили, что сейчас его уже выписали из стационара.

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Артем Гафаров