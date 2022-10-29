В Татарстане строительство объектов в сфере здравоохранения выполнено на 97,6%

В Татарстане строительство объектов в сфере здравоохранения выполнено на 97,6%. Из 44 объектов в работе остаются 9 медицинских стационаров, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, на этой неделе подрядчики отчитались о сдаче объектов в Бугульминском, Сабинском районах и в Казани.

Также завершены работы на всех 20 объектах первичного звена: на минувшей неделе выполнен ремонт на последнем объекте — врачебной амбулатории в Лениногорском районе. Фролов напомнил, что 15 объектов были включены в нацпроект «Здравоохранение» и 5 — в рамках республиканской программы.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин заявил, что в Татарстане работы по учреждениям здравоохранения, строящимся в рамках федеральных и республиканских средств, выполнены на 67%.

В начале сентября в Казани открылся новый военный госпиталь Минобороны. Комплекс зданий рассчитан на 150 мест (12,5 тыс. кв. м). В стройке было задействовано 1 060 человек и 53 единицы техники.

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Максим Кокунин