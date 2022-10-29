«Водоканал» потратит около 5 млн рублей на поставку автоматизированной системы приема снега

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МУП «Водоканал» объявило тендер на поставку и внедрение программно-аппаратного модуля для обеспечения контроля доступа транспортных средств на снегоплавильные пункты. Начальная цена контракта составляет 4,8 млн рублей, источник финансирования — собственные средства предприятия.

В основные характеристики закупки входят:

программно-аппаратный комплекс (ПАК) управления проездом Smart Gate в количестве 7 штук;

источник бесперебойного питания (ИБП) для шлагбаума в количестве 9 штук;

ST-CE321LR-WT USB считыватель UHF карт — 1 единица;

ST-LT321 идентификатор UHF прозрачный с клейким слоем — 40 штук;

шлагбаум — 4 единицы;

услуги по установке и настройке ПАКов;

установка шлагбаума.

Исполнителю необходимо установить весь комплекс автоматизированной системы, провести кабели, повесить и подключить камеры видеонаблюдения, произвести монтаж столбов и ограждений.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 7 ноября, 11 ноября состоится подведение итогов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в начале месяца руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев заявил, что в городе планируют протестировать систему отслеживания завозимого на снегоплавильные пункты снега.

— Завершается подготовка семи снегоплавильных пунктов суммарной производительностью 15,6 тысячи кубических метров в сутки, при средних снегопадах этого достаточно, чтобы полностью утилизировать снег с казанских дорог. На случай реализации плана «Буран» или сверхнормативных снегопадов дополнительно согласуется 10 мест временного складирования снега, — рассказал он.

По его словам, как и в прошлом году, планируется использовать систему онлайн-мониторинга работы дорожной техники.

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Максим Кокунин