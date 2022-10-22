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«Динамо-Ак Барс» переиграло «Уралочку-НТМК»

19:19, 22.10.2022
«Динамо-Ак Барс» переиграло «Уралочку-НТМК»
Фото: ВК «Динамо-Ак Барс»

«Динамо-Ак Барс» переиграло «Уралочку-НТМК» в матче чемпионата России по волейболу.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казанских волейболисток.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке России. В воскресенье, 16 октября, казанская команда обыграла калининградский «Локомотив».

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан

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