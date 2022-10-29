Ассоциация АТП Татарстана: автобус, сгоревший на въезде в Казань, подлежал замене

Фото: скриншот видео очевидца

Автобус, который сгорел на въезде в Казань сегодня утром, подлежал замене. Об этом «Реальному времени» рассказал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

По его словам, во время инцидента автобус был не на маршруте, возвращался в Казань пустой со спецзаказа. Водитель действовал в соответствии с должностной инструкцией на место были вызваны экстренные службы. Пострадавших нет.

— Автобус 2012 года, пробег более 800 тысяч километров. Автобус по утвержденным стандартам подлежал замене в этом году. Ассоциация уже не раз обращалась к руководству республики с просьбой о помощи. Перевозчики не попали ни в одну новую федеральную программу поддержки по обновлению подвижного состава на ближайшие годы. В Татарстане программы поддержки по обновлению подвижного состава просто нет, — рассказал председатель АТП.

Он также отметил, что на данный момент в Казани необходимо заменить 250 автобусов.

— Если раньше автобус стоил в среднем 10 млн рублей, то сейчас уже 16 млн. Перевозчики надеются, что руководство республики примет решение о поддержки АТП в обновление автопарка, чтобы исключить повторение такого инцидента, — подчеркнул Темляков.

Напомним, летом прошлого года в Казани на улице Аделя Кутуя сгорели два автобуса ПАЗ. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, они были не на ходу, сняты с регистрации. Их готовили к утилизации.

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Максим Кокунин