В Казани утром на улице Аделя Кутуя сгорели два автобуса

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В Казани утром на улице Аделя Кутуя произошел пожар — горели два автобуса ПАЗ. Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, они были не на ходу, сняты с регистрации. Их готовили к утилизации

Сообщение о пожаре поступило в 8.56. К 9.13 возгорание удалось локализовать на площади 20 кв. метров. Пожар потушили в 09.24. На месте происшествия работали два пожарных расчета.

В результате пожара никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

В прошлом году в Казани произошло три случая возгорания автобусов и три случая с трамваями на муниципальных предприятиях. Основных причин две: замыкание в моторе электропривода отопителя и возгорание от блока предохранителя за кабиной водителя.



Татьяна Демина