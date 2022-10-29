МВД России объявило в розыск Андрея Заякина и Максима Каца*

Фото: ru.wikipedia.org - Андрей Заякин

Журналист «Новой газеты», сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин, обвиняемый в финансировании экстремистской деятельности, и политический и общественный деятель Максим Кац* объявлены в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД России.

Напомним, в августе Басманный суд Москвы избрал Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о финансировании экстремистской деятельности. Ему запрещено выходить за пределы жилого помещения без письменного разрешения следователя с 8 часов вечера до 8 часов утра, общаться с кем-либо без письменного разрешения следователя, за исключением близких родственников, отправлять и получать почту и использовать интернет.

Министерство юстиции России в июле текущего года внесло Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

МВД России объявило в розыск журналистку Марину Овсянникову, бывшего редактора Первого канала. Журналистку ищут по уголовной статье.

*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

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Максим Кокунин