Volkswagen продаст российские активы Man компании из Челнов
Германский автоконцерн Volkswagen намерен продать российские активы MAN челнинской компании «Ман Трак Челны», сказано в промежуточном отчете компании за январь — сентябрь 2022 года, опубликованном в пятницу на официальном сайте.
— В третьем квартале 2022 года TRATON (дочка Volkswagen, — прим. ред.) заключила соглашение с ООО «Ман Трак Челны» о продаже 100% акций ООО «Ман Трак энд Бас Рус», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Volkswagen продаст также активы Scania (подписана декларация о намерениях продажи 100% акций ООО «Скания Русь») и Porsche — переговоры с потенциальными заинтересованными покупателями активизированы.
Все сделки рассчитывают завершить в течение следующих 12 месяцев.
26 октября сообщалось, что немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz продаст свой завод в подмосковном Есипово ГК «Автодом».
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