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Volkswagen продаст российские активы Man компании из Челнов

07:18, 29.10.2022
Volkswagen продаст российские активы Man компании из Челнов
Фото: flickr.com

Германский автоконцерн Volkswagen намерен продать российские активы MAN челнинской компании «Ман Трак Челны», сказано в промежуточном отчете компании за январь — сентябрь 2022 года, опубликованном в пятницу на официальном сайте.

— В третьем квартале 2022 года TRATON (дочка Volkswagen, — прим. ред.) заключила соглашение с ООО «Ман Трак Челны» о продаже 100% акций ООО «Ман Трак энд Бас Рус», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Volkswagen продаст также активы Scania (подписана декларация о намерениях продажи 100% акций ООО «Скания Русь») и Porsche — переговоры с потенциальными заинтересованными покупателями активизированы.

Все сделки рассчитывают завершить в течение следующих 12 месяцев.

26 октября сообщалось, что немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz продаст свой завод в подмосковном Есипово ГК «Автодом».

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортАвто Татарстан

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