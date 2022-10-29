Казанская школа стала лучшей в России по созданию специальных условий для обучающихся с ОВЗ

Фото: Министерство образования Татарстана

Казанская школа №65 одержала победу в конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России» в номинации «Лучшая система специальных условий для обучающихся с ОВЗ», поделились новостями в Минобразования Татарстана.

Также татарстанскую столицу представлял и детский сад №63 Вахитовского района — оба учреждения стали лауреатами в номинациях «Лучший инклюзивный детский сад» и «Лучшая инклюзивная школа».

Региональный этап конкурса закончился в августе этого года. Всего участие в нем приняли 226 организаций из 62 регионов России. Состязания заключительного этапа прошли с 11 сентября по 10 октября — жюри высоко оценило кейсы инклюзивных практик и педагогические технологии учреждений.

Фото: pixabay.com

В финале конкурса за победу боролись 60 учреждений из 41 региона страны. Награждение состоялось 28 октября в Москве, в Общественной палате России.

Ранее мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин сообщал о планах запуска грунтового конкурса «Лучшая инклюзивная школа» с призовым фондом 4,5 млн рублей. В казанских школах обучается более 1 тысячи детей с инвалидностью и 703 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. В детских садах открыты 655 групп для более 10 тысяч детей по разным нозологиям.

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Илина Хакимова