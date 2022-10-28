В Казани будут готовить корреспондентов для работы в военных условиях

В столице Татарстана начнут готовить корреспондентов для работы в условиях военных конфликтов — программу обучения «Основы деятельности журналистов в период военных конфликтов и гибридных войн» запустят в КФУ, рассказал декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций вуза Леонид Толчинский.



По его словам, соответствующее решение приняли после проведения образовательной программы с Росгвардией по правовым основам работы журналистов в условиях специальной военной операции. Сейчас программу дорабатывают, утвердить и запустить ее планируют уже в скором времени.

К обучению планируют привлечь военных корреспондентов федеральных изданий и каналов, медиааналитики и правовых специалистов, в том числе региональных.

— Проблема заключается в том, что не только журналисты, работающие в условиях военных действий, специальных военных операций, контртеррористических операций, не всегда знают, понимают и умеют вести себя профессионально, <...> но и работающие в тылу не очень понимают, что делать в этой ситуации, — прокомментировал Толчинский «Интерфаксу».

Фото: realnoevremya.ru

Программу хотят сделать открытой — это значит, что обучение по ней смогут пройти, в том числе, действующие медиаспециалисты, представители пресс-служб силовых структур и желающие формировать контент. По итогам программы слушатели получат удостоверение государственного образца.

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Маргарита Головатенко