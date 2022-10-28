На горячую линию по ритуальным услугам чаще всего обращались жители Челнов, Азнакаево и Казани

Фото: кадр видео/ТНВ

Горячая линия Общественной палаты сегодня была посвящена ритуальным услугам — на связи были представители МВД, Роспотребнадзора, прокуратуры и Минздрава, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Есть нарушения, которые становятся тенденцией. Из таких — бронь мест на кладбище. В череде уголовных дел по этому вопросу отправной точкой стало то, что за похоронный бизнес схватились частные предприниматели и директор муниципальных ритуальных услуг.

Хоть кладбище и муниципальное, препятствовать бизнесу — незаконно. УФАС уже возбуждало уголовные дела о незаконной конкуренции. Под следствием оказался и сам директор муниципального управления. Только за этот год по итогам проверок в республике выявили более 120 нарушений закона, к ответственности привлекли 15 должностных лиц.

Еще одна проблема, которую обсуждали на горячей линии, — отсутствие мест на кладбищах. Эксперты считают, что решить ее можно, расширив территории кладбищ, но не в ущерб жилой застройке. Еще один способ применяют на Арском кладбище Казани — так называемое «подзахоронение», когда с разрешения родственников можно похоронить человека над существующей могилой. Главное, чтобы прошло не менее 15 лет.

На эти и другие вопросы эксперты отвечали более двух часов. Чаще всего за советом обращались жители Челнов, Азнакаево и Казани.

В сентябре скандал вокруг оказания ритуальных услуг в Набережных Челнах вышел на новый этап развития. В постановлении исполкома об организации похоронного дела нашли признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Издав документ, местные власти предоставили специализированной муниципальной службе необоснованное преимущество на рынке по благоустройству и содержанию кладбищ. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко