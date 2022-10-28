Председатель ЦБ исключила принудительную конвертацию валюты граждан в рубли

Принудительной конвертации валюты в рубли не должно быть, у людей должен быть выбор, заявила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.



— У граждан, клиентов, должен быть выбор — оставить свои средства в иностранной валюте, беря на себя риски, комиссии и так далее, либо конвертировать в рубли, — приводит слова Набиуллиной «Интерфакс».

Набиуллина отметила, что граждане сами достаточно активно конвертируют иностранную валюту в рубли или в валюту дружественных стран.

Фото: flickr.com

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что в стране считают неизбежным формирование новых финансовых платформ. Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, считает президент России. По его словам, Москва призывает создать в мире новые международные финансовые платформы, которые не зависят от единого центра управления.

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Маргарита Головатенко