Челнинский предприниматель претендует на пост главы Минстроя Нижегородской области
Предприниматель из Набережных Челнов — директор и совладелец строительно-монтажной компании «ОмегаПром» Сергей Горшунов претендует на должность министра строительства Нижегородской области, сообщает сhelny-biz.ru.
Горшунов прошел несколько этапов отбора, включая тестирование, запись видеопрезентации о себе и своем проекте и др. Также предстоит защитить проект развития отрасли строительства и пройти управленческие кейсы перед комиссией. При прохождении этих этапов его ожидает собеседование с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Отмечается, что всего на конкурс поступило более 100 заявок.
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