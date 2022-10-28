Челнинский предприниматель претендует на пост главы Минстроя Нижегородской области

Предприниматель из Набережных Челнов — директор и совладелец строительно-монтажной компании «ОмегаПром» Сергей Горшунов претендует на должность министра строительства Нижегородской области, сообщает сhelny-biz.ru.



Горшунов прошел несколько этапов отбора, включая тестирование, запись видеопрезентации о себе и своем проекте и др. Также предстоит защитить проект развития отрасли строительства и пройти управленческие кейсы перед комиссией. При прохождении этих этапов его ожидает собеседование с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Отмечается, что всего на конкурс поступило более 100 заявок.

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Маргарита Головатенко