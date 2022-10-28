Президент России призвал модернизировать работу военкоматов

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Работу военкоматов в России необходимо модернизировать, об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.



Глава государства отметил, что на первом этапе возникали определенные сложности, однако избежать этого, вероятно, было нельзя, поскольку модернизация давно не проводилась.

— Тем не менее нужно сделать необходимые выводы, нужно модернизировать всю систему, работу военкоматов, — заключил он.

Фото: скриншот

Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что все мероприятия по частичной мобилизации закончены. Он отметил, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Средний возраст призванных по частичной мобилизации в России составил 35 лет. На полигонах и в процессе боевого слаживания находятся 218 тысяч мобилизованных. После обучения уже направлены в действующие войска 82 тысячи призванных в рамках частичной мобилизации.

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Маргарита Головатенко