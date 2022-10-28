«Ведомости»: частичная мобилизация в России может завершиться на этой неделе
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника в парламенте и один близкий к администрации президента, частичная мобилизация в России может завершиться до следующей недели.
— Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом «О мобилизации и мобилизационной подготовке» не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации, — сказал один из источников.
По его словам, Минобороны планировало завершить частичную мобилизацию к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, который начнется в следующий вторник, 1 ноября.
Вчера Госдума приняла поправки, разрешающие мобилизовывать граждан с судимостью за тяжкие преступления. Также ГД приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации.
О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее подпадают 300 тысяч резервистов.
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