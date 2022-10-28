Председатель Совфеда Матвиенко выразила уверенность, что большинство уехавших из страны россиян вернется

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что большинство покинувших страну после начала военной операции россиян вернутся.



— Все думают, что там рай земной, что там так хорошо, за границей, что там их ждут. А потом начнется неустроенность, а потом начнется характерная для любого российского человека ностальгия по родной земле, по родному дому, по родным, близким, друзьям, одноклассникам, однокурсникам, — приводит ее слова ТАСС.

Матвиенко отметила, что «в соответствии с Конституцией любой гражданин имеет право уехать, куда он считает нужным, и вернуться». Вместе с тем Матвиенко хотела бы, чтобы уехавшие за границу россияне, «поливающие свое Отечество» грязью, оставались там.

Фото: realnoevremya.ru

В начале октября сообщалось, что почти за две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули порядка 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан. Подсчитать точное количество покидающих страну с туристическими целями сейчас не представляется возможным.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко